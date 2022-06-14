МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. США обеспокоены избыточным использованием санкций против России, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо. Медведев: паровоз западной экономики услуг летит в стену на полных парах

Выступая на слушаниях в конгрессе, чиновник утвердительно ответил на вопрос, обеспокоен ли он такой возможностью.

"Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения", — сказал он.

В США все чаще признают, что антироссийские санкции провоцируют рост цен на американском рынке, страдающем от рекордной за 40 лет инфляции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.