МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью изданию "Коммерсант" сообщил, что российская авиаотрасль обеспечена заказами минимум на шесть лет вне зависимости от развития геополитической ситуации. Медведев: паровоз западной экономики услуг летит в стену на полных парах

"Те планы, которые сверстаны, которые обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться. Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике", — заявил министр.

Мантуров отметил, что отечественной авиаотрасли оказывается сильная господдержка. В частности, полтора года назад отменен НДС на производство авиационных летательных аппаратов.

"Сегодня мы поддерживаем ее (авиаотрасль — прим.ред) напрямую государственным рублем, не требуя последующего возврата прямых затрат государства. Мы получим его через налоги от производства летательных аппаратов, создание рабочих мест и инфраструктуры. Конечно, ключевой вопрос — конечная стоимость билета. Пассажирам не придется платить за новые российские самолеты из своего кармана. Мы будем компенсировать часть затрат на них на определенных маршрутах — чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году", — добавил министр.