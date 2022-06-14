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Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью изданию "Коммерсант" сообщил, что российская авиаотрасль обеспечена заказами минимум на шесть лет вне зависимости от развития... ПРАЙМ, 14.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, денис мантуров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью изданию "Коммерсант" сообщил, что российская авиаотрасль обеспечена заказами минимум на шесть лет вне зависимости от развития геополитической ситуации.
"Те планы, которые сверстаны, которые обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться. Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике", — заявил министр.
Мантуров отметил, что отечественной авиаотрасли оказывается сильная господдержка. В частности, полтора года назад отменен НДС на производство авиационных летательных аппаратов.
"Сегодня мы поддерживаем ее (авиаотрасль — прим.ред) напрямую государственным рублем, не требуя последующего возврата прямых затрат государства. Мы получим его через налоги от производства летательных аппаратов, создание рабочих мест и инфраструктуры. Конечно, ключевой вопрос — конечная стоимость билета. Пассажирам не придется платить за новые российские самолеты из своего кармана. Мы будем компенсировать часть затрат на них на определенных маршрутах — чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году", — добавил министр.