МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российские производители проводят эксперимент по созданию отечественной "экологичной" упаковки продуктов питания, чтобы заменить импортные аналоги, ее серийное производство начнется уже в этом году, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Мантуров оценил эффективность политики импортозамещения

"Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность "поженить" с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным", — сообщила Абрамченко в интервью РБК.

По ее словам, на фоне ухода иностранных компаний и технологий самый насущный вопрос сейчас — асептическая упаковка, Tetra Pak, Pure Pak. "Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, "экологичной", но она будет наша, отечественная", — подчеркнула вице-премьер.

"Важно, что на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится. И в бидоны алюминиевые мы не вернемся", — подчеркнула она. Пока идет эксперимент, еще "очень сложно" говорить о том, насколько сопоставима стоимость такой отечественной упаковки с иностранной, но в серийное производство ее выпуск пойдет уже в этом году, добавила вице-премьер.

В эксперименте участвуют группа "Монди" (Республика Коми), а также производители молочной продукции — например, АО "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА имени Н.В. Верещагина. "Сейчас наращиваем производство свое и параллельно тестируем наши краски на предмет применения на импортной технологии. Плюс включили полиграфические краски в параллельный импорт", — сказала Абрамченко, упомянув таких производителей красок, как "Гангут", "АБВ Флексо" и "Принт Колор".

Вместе с тем она отметила, что Россия — ответственный партнер в поставках продовольствия, и обеспечит их в Северную Африку, на Ближний Восток и в целом в Азию.

"Россия была аграрной сверхдержавой и продолжает ею оставаться. И мы ответственный партнер, мы найдем способ, как обеспечить странам в Северной Африке, и на Ближнем Востоке, и в Азии доставку продовольствия", — сказала Абрамченко в интервью РБК.

Вице-премьер напомнила, что основные торговые партнеры, которые покупают российское продовольствие, это Турция, Казахстан, Египет, и опровергла информацию о том, что после начала военной операции на Украине были случаи, когда страны, не вовлеченные в конфликт, отказывались принимать продовольствие из России. "Официально заявляю, что таких фактов нет, мы их не фиксировали. Но фиксировали факты рассылки сообщений из Вашингтона о том, что нужно отказаться от российского продовольствия", — подчеркнула Абрамченко.

Между тем, есть множество стран, которые не одобряют антироссийские санкции и хотят продолжать с РФ торговлю и взаимодействие, продолжила Абрамченко — например, такой глобальный торговый партнер, как Турция, а также страны африканского континента. "С учетом изменений климата и угрозы резкого сокращения водных ресурсов — источников питьевого водоснабжения — я вижу большой потенциал нашего взаимодействия со странами Африки в сферах продовольствия и недропользования", — сказала она.

Она также заявила, что Россия не препятствует вывозу зерна из любых частей Украины, в том числе с территории, где работают "временные администрации". "Мы не вмешиваемся в этот процесс. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание", — заметила она.

"Логистических проблем наши теперь уже недружественные торговые партнеры наделали всей мировой экономике огромное количество. И мир, наверное, будет разбирать эти "кейсы" еще очень долго", — заключила вице-премьер.