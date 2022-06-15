С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня, в нем примут участие представители более 90 стран. В этом году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире. Поворот России на Восток обсудят на ПМЭФ-2022

Основная деловая программа ПМЭФ-2022 разделена на четыре тематических направления, посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала, сообщал организатор форума фонд "Росконгресс".

В рамках трека "Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени" состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в новых логистических реалиях.

Второй тематический блок деловой программы мероприятия – "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна — от антикризисной повестки до повышения долгосрочного потенциала экономики.

Дискуссии в рамках трека "Современные технологии – человечеству: создавая ответственное будущее" затронут цифровой суверенитет, информационную безопасность, цифровизацию различных отраслей.

Участники сессий блока "Инвестиции в человека – инвестиции в развитие" обсудят развитие человеческого капитала, новые навыки сотрудников и модели занятости.

На полях форума также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

В дни ПМЭФ-2022 пройдут и традиционные межстрановые бизнес-диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Белорусии, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки, а также диалог "ЕАЭС – АСЕАН".

В деловую программу мероприятия включены завтрак для представителей фармацевтических компаний, завтрак Сбера и IT-завтрак.

Помимо основной деловой программы, "на полях" ПМЭФ состоятся форум малого и среднего предпринимательства, молодежный экономический форум, консультативный форум B20, форум креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", диалог "ПМЭФ Юниор" и форум "Арктика – территория диалога".

Президент России Владимир Путин отправится в Санкт-Петербург 16 июня и проведет очную встречу по вопросам развития автопрома, 17 июня он выступит на пленарном заседании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, у Путина запланирована очная встреча с представителями крупного бизнеса. Также у президента намечена встреча с военными корреспондентами и главами российских телевизионных СМИ.

Из международных лидеров форум в этом году посетят президенты Армении и Казахстана Ваагн Хачатурян и Касым-Жомарт Токаев.