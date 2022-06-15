МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Компания "Алмар" ("Алмазы Арктики"), ведущая разведку месторождения алмазов в Якутии, решила не отменять запланированное IPO, несмотря на санкции, сообщил газете "Коммерсант" гендиректор "Алмар — Алмазы Арктики" Андрей Карху. Россия и Белоруссия запускают электронный обмен данных по обороту алмазов

Для компании на первом месте стоит выполнение производственных планов, что требует достаточного финансирования, отметил он. Все средства от размещения будут направлены на инвестиции в месторождения. Кроме того, компания планирует кратный эффект от вложений, поэтому текущая капитализация акционерам компании не так важна, как для предприятий, которые выходят на биржу уже на зрелой стадии своего жизненного цикла, пояснил гендиректор.

Карху также отметил, что выполнение геологоразведочных работ по плану или лучше плана сильнее поднимает стоимость компании, чем снижение стоимости за счет внешних факторов. Однако из-за спецоперации на Украине размещение было отложено на три месяца. "Посмотрев на то, как развивается компания, и оценив влияние новых геополитических рисков и санкций, мы поняли, что эти факторы не столь критичны, чтобы перевесить фактор скорости развития", — заключил Карху.

В декабре прошлого года компания в рамках подготовки к IPO на "СПБ Бирже" провела закрытую подписку на акции; по итогам доля крупнейшего акционера компании, жены главы Якутии Людмилы Николаевой, снизилась до 32,37%.

Как уточнял РИА Новости коммерческий директор и член совета директоров компании Андрей Новиков, ранее Николаева владела около 40% акций "Алмара", и в результате проведенной сделки ее доля сократилась. Он также отмечал, что пока "Алмар" не ведет добычу алмазов, — компания планирует начать ее в 2024 году.

"Алмар" ("Алмазы Арктики") — российское предприятие, созданное в 2015 году бывшими сотрудниками компании "Алроса" как "Арктическая горная компания" и преобразованное в акционерное общество в ноябре 2021 года.