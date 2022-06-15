МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России предлагает в 2022 году начать добровольные эксперименты по маркировке новых товарных групп, среди которых консервы, рыбная продукция, газировка, соки, крепкий алкоголь, детские товары, электроника и корма для животных. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на обращение заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака. Минпромторг Индии сообщил о рекордной инфляции на оптовом рынке страны

По слвам представителей ведомства, маркировка остается единственным цифровым инструментом контроля за рынком в условиях легализации параллельного импорта и смягчения требований в сфере технического регулирования и оценки соответствия. Она позволяет получить информацию о товарных рынках и потребительских ценах с недоступными другим инструментам контроля скоростью и детализацией.

Шпак подчеркнул, что эти эксперименты носят добровольный характер "и не влекут финансовых затрат для участников", поскольку плата за код маркировки не взимается, а оборудование на время эксперимента предоставляется оператором на безвозмездной основе.