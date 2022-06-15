МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что арктический проект "Снежинка" будет реализован, как был задуман Россией, вне зависимости от участия иностранных партнеров. Медведев отметил ключевую роль Арктики в российской энергетике

"Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом который был в него заложен с самого начала российскими организациями", — сказал дипломат в ходе ПМЭФ-2022.

Отмечается, что международная арктическая станция "Снежинка" будет полностью автономным комплексом, который работает на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива).