НУР-СУЛТАН, 15 июн — ПРАЙМ. Власти Казахстана продлили квотирование на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Вышли данные об ускорении роста ВВП Казахстана

В апреле минсельхоз принял приказ, которым на срок до 15 июня ввел ограничения на экспорт пшеницы и муки. Квота на вывоз из Казахстана пшеницы была установлена в объеме 1 миллиона тонн, муки — в объеме 300 тысяч тонн. В обмен производители пшеницы и муки должны были 10% поставить на внутренний рынок по более низкой фиксированной цене.

"Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и маслин в размере 550 тысяч тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тысяч тонн", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что министерство принимает меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции.

Согласно данным Зернового союза республики, освоение квоты по пшенице на сегодня составляет 50%, муки – 87%.