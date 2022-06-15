МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. По данным опроса, проведенного неправительственной организацией Kidsdoor, около 60% японских семей с низким доходом вынуждены сократить число приемов пищи для детей на фоне продолжающегося роста цен в стране. Japan Today: ситуация на Украине лишила Японию главного продукта

Результаты исследования, в котором с пятницы по вторник приняли участие около 1,4 тысячи семей с низким уровнем дохода, были продемонстрированы телеканалом NHK в среду. Около 85% респондентов заявили, что рост цен "усложнил" или "серьезно усложнил" их жизненные условия: 64% не могут больше позволить себе сбалансированную еду для детей, 60% были вынуждены уменьшить число приемов пищи.Около 37% респондентов не могут покупать мясо или рыбу.