МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ТОКАЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО КАЗАХСТАН НЕ ДОЛЖЕН НАРУШАТЬ САНКЦИИ, ВВЕДЕННЫЕ ЗАПАДОМ ПРОТИВ РФ, НО РАБОТА С РОССИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЕЗ НАРУШЕНИЯ САНКЦИЙ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220615/837173564.html
Мировая экономика
Моралес заявил об экономическом проигрыше США в конфликте на Украине
Туризм
Эксперт перечислила лучшие отели для семейного отдыха "не за миллион"
Общество
В Госдуме придумали способ исключить страны Балтии из НАТО
Эксклюзив
Ядерный ключ: как Россия откроет дверь к американскому "рубильнику"
Макроэкономика
TAC: американские надежды на крах российской экономики не оправдались
Эксклюзив
Эксперт рассказал, почему не удается остановить укрепление рубля
Новости
В США объяснили, почему комплексы Javelin неэффективны на Украине
Эксклюзив
Стало известно, как союзники подвели Европу с заменой российского газа
Эксклюзив
Предсказан курс доллара на конец года
Банки
Банкиры рассказали о новом способе оплаты картой "Мир"
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ТОКАЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО КАЗАХСТАН НЕ ДОЛЖЕН НАРУШАТЬ САНКЦИИ, ВВЕДЕННЫЕ ЗАПАДОМ ПРОТИВ РФ, НО РАБОТА С РОССИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЕЗ НАРУШЕНИЯ САНКЦИЙ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220615/837173564.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.