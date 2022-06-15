МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ТОКАЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО КАЗАХСТАН НЕ ДОЛЖЕН НАРУШАТЬ САНКЦИИ, ВВЕДЕННЫЕ ЗАПАДОМ ПРОТИВ РФ, НО РАБОТА С РОССИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЕЗ НАРУШЕНИЯ САНКЦИЙ

Новость дополняется