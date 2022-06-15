Осьмаков: Россия развернется к введению заградительных пошлин против недружественных стран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Россия уже к осени начнет разворот от "открытия" — параллельного импорта и нулевых пошлин — к введению заградительных пошлин против недружественных стран по тем позициям, где будет проходить "новая индустриализация", заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, выступая на сессии ПМЭФ.
"Лично я глубоко убеждён, что к осени мы будем совершать разворот от тотального открытия всего — обнуления пошлин, параллельного импорта и так далее — к сегментированному наоборот закрытию и введению заградительных пошлин против недружестввеных стран по тем позициям, где у нас начнёт происходить новая индустриализация", — сказал Осьмаков, выступая на сессии "Новая реальность в ВЭД: без МСП не обойтись?".
"Пройти по этой грани и не свалиться в такой базар-вокзал а-ля 90-е — это наша задача", — подчеркнул он.
При этом Осьмаков отметил, что в стране будет действовать разумный протекционизм ряда отраслей промышленности. "Когда мы вводим параллельный импорт и облегчаем все, что можно облегчить, — создаём условия для посерения рынка, для того чтобы иностранный поставщик более конкурентоспособный мог купить наше предприятие. Это очень сложный баланс", — пояснил он. Осьмаков подчеркнул, что обсуждения идут по каждому ТН ВЭД (товарная номенклатура). "Это тема для протекционизма или для открытия, сможем импортозаместить или нет", — уточнил первый замминистра.
При этом тотальная изоляция — это безумно дорого и ведет к деградации экономики, этого ни в коем случае нельзя допускать, добавил Осьмаков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/state_regulation/20220615/837173617.html