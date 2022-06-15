С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Россия уже к осени начнет разворот от "открытия" — параллельного импорта и нулевых пошлин — к введению заградительных пошлин против недружественных стран по тем позициям, где будет проходить "новая индустриализация", заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, выступая на сессии ПМЭФ. Мишустин заявил, что российская экономика справляется с давлением санкций

"Лично я глубоко убеждён, что к осени мы будем совершать разворот от тотального открытия всего — обнуления пошлин, параллельного импорта и так далее — к сегментированному наоборот закрытию и введению заградительных пошлин против недружестввеных стран по тем позициям, где у нас начнёт происходить новая индустриализация", — сказал Осьмаков, выступая на сессии "Новая реальность в ВЭД: без МСП не обойтись?".

"Пройти по этой грани и не свалиться в такой базар-вокзал а-ля 90-е — это наша задача", — подчеркнул он.

При этом Осьмаков отметил, что в стране будет действовать разумный протекционизм ряда отраслей промышленности. "Когда мы вводим параллельный импорт и облегчаем все, что можно облегчить, — создаём условия для посерения рынка, для того чтобы иностранный поставщик более конкурентоспособный мог купить наше предприятие. Это очень сложный баланс", — пояснил он. Осьмаков подчеркнул, что обсуждения идут по каждому ТН ВЭД (товарная номенклатура). "Это тема для протекционизма или для открытия, сможем импортозаместить или нет", — уточнил первый замминистра.

При этом тотальная изоляция — это безумно дорого и ведет к деградации экономики, этого ни в коем случае нельзя допускать, добавил Осьмаков.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.