Символ строительства Крымского моста кот Мостик прибыл на ПМЭФ-2022
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Плюшевый кот Мостик, являющийся главным символом строительства Крымского моста, приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Плюшевая игрушка "Котик Мостик", изготовленная специально для форума, помещена на стенде Республики Крым. "Котиков" будут вручать подписантам инвестиционных соглашений.
Плюшевый кот изготовлен российскими производителями, на груди у кота пришпилено удостоверение редактора "котоновостей", а на шее повязана бандана с надписями на русском, английском и китайском языках "Инвестируй в Крым".