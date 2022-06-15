МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Плюшевый кот Мостик, являющийся главным символом строительства Крымского моста, приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. В Петербурге стартует ПМЭФ

Плюшевая игрушка "Котик Мостик", изготовленная специально для форума, помещена на стенде Республики Крым. "Котиков" будут вручать подписантам инвестиционных соглашений.

Плюшевый кот изготовлен российскими производителями, на груди у кота пришпилено удостоверение редактора "котоновостей", а на шее повязана бандана с надписями на русском, английском и китайском языках "Инвестируй в Крым".