МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии Майя Бакран заявила, что Евросоюз не рассматривает вариант экспорта украинского зерна через Белоруссию. Афганистан хочет закупить у России зерно и нефть

"Что касается белорусского маршрута, то он не рассматривается нами", — отметила Бакран на встрече с депутатами транспортного комитета Европарламента.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что вывоз зерна сейчас в основном сконцентрирован на маршруте через Польшу. За период с марта по май удалось вывезти порядка трех миллионов тонн украинского зерна.