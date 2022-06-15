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https://1prime.ru/state_regulation/20220615/837173916.html
В Евросоюзе не обсуждают вариант экспорта зерна из Украины через Белоруссию
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Представитель Еврокомиссии Майя Бакран заявила, что Евросоюз не рассматривает вариант экспорта украинского зерна через Белоруссию. "Что касается белорусского маршрута, то он не... ПРАЙМ, 15.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, ек, ес, украина, зерно
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии Майя Бакран заявила, что Евросоюз не рассматривает вариант экспорта украинского зерна через Белоруссию.
"Что касается белорусского маршрута, то он не рассматривается нами", — отметила Бакран на встрече с депутатами транспортного комитета Европарламента.
Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что вывоз зерна сейчас в основном сконцентрирован на маршруте через Польшу. За период с марта по май удалось вывезти порядка трех миллионов тонн украинского зерна.