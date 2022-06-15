МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Министр полезных ископаемых ЦАР Руфин Бенам Белтонгу заявил, что в ходе ПМЭФ-2022 обсудит с представителями Росгеологии реализацию проектов с Россией в условиях санкций. Минприроды оценило запасы полезных ископаемых в 2022 году

"Не думаю, что антироссийские санкции как-то повлияли на наше сотрудничество с Росгеологией, но мы столкнулись с некоторыми сложностями технического и юридического порядка в исполнении контракта. Мы продолжаем работать с Росгеологией, чтобы уладить все вопросы. Этому посвящен и мой визит в РФ, чтобы поскорее перезапустить наше партнёрство", — отметил министр.

Руфин Бенам Белтонгу также подчеркнул, что ЦАР обладает огромным потенциалом по добыче полезных ископаемых. "ЦАР обладает большим потенциалом в области горнодобычи, особенно она известна своими алмазами и золотом. Хотя у нас есть залежи более 400 различных минералов, но добывают пока только золото и алмазы", — заявил министр полезных ископаемых.