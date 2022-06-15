МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в среду проведет два международных телефонных разговора, а также несколько рабочих встреч, среди которых — совещание с главой акционерного общества "Роснано" Сергеем Куликовым.

Песков отметил, что президент предпочитает лично заслушать доклад о том, "как идёт процесс оздоровления компании и что там происходит".

По словам пресс-секретаря, "компания важная, на неё потрачено много денег, есть проблема долгов". "Но в то же время компания выкарабкивается", — добавил он.

Песков также сообщил, что сегодня Путин работает в Кремле, а в Санкт-Петербург, где проходит юбилейный ПМЭФ, глава государства приедет завтра.