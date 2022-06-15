МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Индекс цен на импортируемые энергоносители в Швейцарии вырос на 156,8% с мая 2021 по май 2022 года, говорится в отчёте, опубликованном в среду на сайте Федерального статистического управления страны. В Швейцарии снова понизили прогноз роста ВВП страны на 2022 год

"Цены выросли прежде всего на нефтепродукты (+107,8%), энергоносители (+156,8%) и химикаты (+14,2%)", — сказано в документе.

В итоге по сравнению с маем прошлого года средний уровень цен на товары, произведённые внутри страны, увеличился на 4,4%, а на импортные товары — на 11,9%, в среднем на 6,9%.

Ранее, в опросе, который проводился в мае, 172 швейцарских поставщика электроэнергии ответили, что в среднем планируют поднять стоимость электричества на 47% в 2023 году.

Швейцария также одобрила шестой пакет санкций, который ранее принял ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти.

В связи с ростом цен Социал-демократическая партия Швейцарии предложила государству в случае кризиса понизить температуру батарей с газовым отоплением до 18 градусов зимой.