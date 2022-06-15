СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире "Соловьев Live", что запасы зерна в регионе, принадлежавшие Украине, были национализированы.

По его словам, все, что ранее было государственным, сегодня так же стало государственным, но только Запорожской области.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.