МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что Вашингтон и Варшава в ближайшее время завершат согласование технических вопросов постройки хранилищ для зерна из Украины. В Турции оценили план ООН по "зерновой проблеме"

Ранее президент Байден рассказал о планах США и ЕС построить на границах Украины временные хранилища для транспортировки пшеницы.

"В этом вопросе мы сотрудничаем с нашими американскими друзьями, потому что это очень важная тема, являющаяся элементом построения продовольственной безопасности для Африки", — сообщил Мюллер, отметив, что расположение бункеров будет определено в ближайшее время.