МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Экспорт России в ЕС за первый квартал 2022 года вырос более чем вдвое, несмотря на санкции, заявил в среду постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 28,9%

"Даже после шести пакетов санкций Европа, как это странно ни прозвучит, в нынешних условиях остается нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером. У нас экспорт в Евросоюз за первый квартал вырос более, чем вдове, к большому разочарованию наших бывших партнеров в Европейском союзе. И не только", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24" на полях ПМЭФ.