С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября 2022 года в Москве, заявила на полях ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Поворот России на Восток обсудят на ПМЭФ-2022

"Российский экспортный центр соберет представителей государственной власти, экспертного и бизнес-сообщества из России и других стран. Форум "Сделано в России" — традиционная независимая международная площадка для выстраивания диалога бизнес-сообществ", — рассказала Никишина.

По ее словам, в этом году форум позволит бизнесу найти практические решения по выстраиванию новых логистических маршрутов, открытию новых рынков и поиску новых партнеров в дружественных странах, воспользовавшись изменением конъюнктуры внешнеэкономической торговли как новыми возможностями.

В мероприятии примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.