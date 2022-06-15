МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Путин отметил необходимость оздоровления финансовой ситуации в "Роснано"

Сообщается о разговоре дух лидеров, в ходе которого они обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Главы государств подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях.

По данным пресс-службы, Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике, финансах и промышленности из-за санкционной политики Запада. Как ожидается, объемы сотрудничества достигнут рекордных показателей в 2022 году.

Лидеры условились о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии министерств и ведомств. Подчеркивается, что разговор прошел традиционно в теплом и дружеском ключе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОПРОСЫ

Путин и Си Цзиньпин в ходе разговора подчеркнули, что Россия и Китай во многих международных вопросах выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений.

Президент России изложил принципиальные оценки ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач.

Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке на площадке ООН, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена обоюдная готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в различных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН. Особо выделена важность совместной работы в рамках ШОС и БРИКС, в частности, в контексте предстоящего 23-24 июня саммита БРИКС, организуемого китайским председательством в этом объединении", — говорится в сообщении.