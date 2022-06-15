МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. По сообщению корреспондента РИА Новости, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) коммуникационный план "Винного гида России"-2022. В "Росконгрессе" рассказали о влиянии санкций на повестку ПМЭФ

Подписание плана состоялось на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ в среду

Проведение информационной кампании запланировано на июнь — декабрь 2022 года.