2022-06-15T16:40:50+03:00
2022-06-15T16:40:50+03:00
2022-06-15T16:40:50+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220615/837178912.html
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
По сообщению корреспондента РИА Новости, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали в рамках... ПРАЙМ, 15.06.2022
медиа, бизнес, экономика, новости, миа россия сегодня, роскачество, вино, пмэф-2022
https://cdnn.1prime.ru/images/83266/40/832664063.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83266/40/832664063.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83266/40/832664045.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83266/40/832664045.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83266/40/832664039.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83266/40/832664039.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220615/837178477.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. По сообщению корреспондента РИА Новости, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) коммуникационный план "Винного гида России"-2022.
Подписание плана состоялось на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ в среду
Проведение информационной кампании запланировано на июнь — декабрь 2022 года.