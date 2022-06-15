МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля заявила, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой ЮАР Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили продовольственную безопасность, в том числе поставки сельхозпродукции и российских удобрений в Африку. Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок

Разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны, отмечается в сообщении.

"Выражено удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Подчеркнут обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной областях. Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР", — говорится в сообщении пресс-службы.