МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. ВЭБ.РФ предложил Сберу, АСИ, РАНХиГС и АНО "Диалог" объединить усилия в сфере аналитики данных и оценки качества жизни в городах. Об этом на юбилейном ПМЭФ заявил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

"Мы открыты к диалогу с коллегами и готовы проработать варианты альянса в сфере работы с большими данными и качеством жизни. Индекс качества жизни от ВЭБа – это дэшборд для городских управленцев. И для нас в ВЭБе это тоже инвестиционно–аналитический навигатор, который помогает принимать решения по участию в инвестпроектах, оценивая влияние на качество жизни в конкретных городах", – сказал Андрей Самохин.

По этим вопросам ВЭБ уже активно взаимодействует с АСИ и Минстроем. Индекс ВЭБа развивается и в активном диалоге с городами и регионами по методикам расчета показателей, их источникам приоритетности, необходимости добавления новых. "Мы видим готовность использовать предлагаемые нами открытые аналитические инструменты со стороны городов и регионов. В частности, коллеги в Хабаровске учитывают методологию Индекса ВЭБа при формировании стратегии развития города", – отметил Самохин.

Индекс качества жизни для 115 российских городов ВЭБ.РФ – информационно-аналитическая система, включающая в себя около 300 показателей. Они сгруппированы в 12 ключевых групп. Все города в системе разделены на кластеры, что обеспечивает сопоставимость данных. Система позволяет как получить детальный портрет каждого из городов, так и сравнить их между собой, а по ряду критериев – и с зарубежными городами.