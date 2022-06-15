МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Крым быстро восстанавливает торговые связи с освобожденными регионами юга Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым планирует запустить железнодорожное сообщение с югом Украины

"Процесс восстановления экономических связей идет достаточно быстро. Еженедельно в сторону Крыма перевозятся сотни и сотни грузов. Этот груз уже попадает за пределы Крыма на материк, особенно это сельхозпродукция. Это самый просто и надежный путь интеграции. По большому счету это восстановление тех естественных связей, которые всегда характеризовали взаимоотношениях с этими регионами, когда мы были с ними одним домом", — сказал Константинов РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 15 по 18 июня. Агентство выступает информационным партнером форума.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.