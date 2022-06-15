МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Молдавия готова принять любые объемы украинского зерна, но при его вывозе из страны возникнут проблемы как на железной дороге, так и в порту, заявил РИА Новости сотрудник национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик. Крым планирует запустить железнодорожное сообщение с югом Украины

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) в среду обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для экспорта зерна в речные порты Дуная через село Паланка, которое находится на территории Молдавии.

"Скорее всего речь идет об экспорте зерна через железную дорогу, она у нас не загружена, нет никаких ограничений по объему. Вагоны грузят на Украине, они спокойно проходят по Молдавии, а вот дальше будут проблемы, потому что в Европе другая колея и нужно "переобуть" вагоны, я не знаю, какая у нас мощность по замене осей вагонов", — заявил Пойсик.

Он отметил, что это самый дешевый вариант, экспортировать зерно фурами через Молдавию Украине будет невыгодно, потому что цены на топливо очень выросли.

"Есть возможность отправлять вагоны с зерном в наш порт Джурджулешты, там есть зерновые терминалы, но опять же возникнет проблема. Туда не могут заходить корабли с большой грузоподъемностью, иначе они сядут на мель, поэтому и здесь есть техническая проблема", — добавил Пойсик.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.