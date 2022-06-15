МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Датский производитель игрушек Lego Group вложит более 1 миллиарда долларов в строительство нового завода с нулевым балансом углеродных выбросов, сообщила компания на своем сайте. Банк Росии выдал банкам 14 июня рекордный объем кредитов

"Lego Group объявила о планах вложить более 1 миллиарда долларов в строительство нового завода в округе Честерфилд, штат Виргиния", — говорится в заявлении компании. В Lego Group добавили, что площадь нового завода составит 160 тысяч квадратных метров, где будут работать более 1760 новых сотрудников.

Строительство нового завода начнется осенью 2022 года, запуск производства продукции Lego намечен на вторую половину 2025 года

Завод Lego в Виргинии станет седьмым заводом компании в мире и вторым на Североамериканском континенте.

Компания Lego, один из самых узнаваемых брендов в мире, была основана в 1932 году. Основная продукция – это сотни тематических наборов конструкторов с игрушечными людьми, животными и миниатюрным транспортом. Кроме этого, компания выпускает книги, фильмы и видеоигры.