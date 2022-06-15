МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Итальянская энергетическая группа Enel близка к заключению сделки по продаже своих активов в России, сказал глава компании Франческо Стараче в рамках выступления на конференции Global Energy Transition 2022, организованной агентством Рейтер. Банк России с 15 июля изменит параметры механизма поддержки МСП

"Мне кажется, что мы приближаемся к окончательному решению (относительно продажи российских активов – ред.). Еще несколько недель, и решение будет принято", — цитирует Стараче агентство.

Глава Enel вместе с тем отметил, что на данный момент компания не готова объявить о деталях сделки и потенциальных покупателях.

Ранее Стараче заявлял, что группа не собирается делать новых инвестиций в РФ и расширять бизнес. Он также говорил, что Enel рассматривает в отношении активов в России различные варианты, доступные в условиях санкционных ограничений.

Enel — крупнейшая энергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира расположена в Риме. В итальянскую группу Enel входит "Энел Россия".