МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. ИРИ выделит на развитие видеоигр не менее одного миллиарда рублей

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже в третий раз повышает свою базовую ставку, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.