ФРС США повысила базовую процентную ставку впервые с 1994 года
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 1,5-1,75% годовых
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор уже в третий раз повышает свою базовую ставку, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.