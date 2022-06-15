МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В США в краткосрочном периоде сохранятся высокие темпы роста потребительских цен, однако затем инфляция резко сократится, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. ФРС повысила прогноз по инфляции в США на 2022 год до 5,2%

"В ближайшее время, как ожидается, инфляция сохранится на высоком уровне, но резко снизится в следующие пару лет", — заявил Пауэлл.

Он также отметил, что цель ФРС заключается в том, чтобы добиться темпов роста потребительских цен на уровне 2% в год при одновременном сохранении сильного рынка труда.

ГЛАВА ФРС ОЖИДАЕТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НА 50-75 Б.П. НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАСЕДАНИИ РЕГУЛЯТОРА В ИЮЛЕ

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что вновь ожидает повышения процентной ставки в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов на следующем заседании регулятора, которое запланировано на июль.

"Если говорить об этом сегодня, то повышение на 50-75 базисных пунктов является наиболее вероятным на нашем следующем заседании", — указал глава ФРС.

Следующее заседание ФРС, как ожидается, состоится в июле.

Американский регулятор в среду в третий раз повысил свою базовую ставку, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.