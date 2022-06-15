МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Потребительский рынок в США по-прежнему силен, экономика растет, несмотря на инфляцию, заявил в среду глава ФРС Джером Пауэлл. Глава ФРС прогнозирует дальнейший рост инфляции в США

"Я не вижу снижения потребления, потребительский рынок очень силен и мы видим очень сильные <…> и здоровые темпы роста", — сказал глава ФРС.

По его словам, многие заявления и панические настроения обусловлены высокой инфляцией, однако при этом, по его словам, американская экономика находится "в сильной позиции". Пауэлл отметил, что люди не очень любят инфляцию и "многие впервые с ней столкнулись".

По итогам мая потребительские цены в США выросли в годовом выражении до максимума с декабря 1981 года — до 8,6% с апрельских 8,3%. На этом фоне в среду американский регулятор в третий раз повысил свою базовую ставку, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года.

В среду ФРС также резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, повысила по безработице и инфляции. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год был ухудшен до 1,7% с мартовских 2,8%, по инфляции — повышен до 5,2% с 4,3% в марте, по безработице — до 3,7% с 3,5%.

При этом в ближайшие годы регулятор надеется вернуться к росту инфляции в пределах 2%.