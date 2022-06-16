Приморье презентует инвесторам на ПМЭФ девять проектов в туризме и импортозамещении
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Приморский край представляет на Петербургском международном экономическом форуме девять инвестиционных проектов и ищет там новых партнеров для их запуска, сообщает правительство региона.
"Как рассказал директор инвестагентства Приморья Игорь Трофимов, все представляемые инвестпроекты, кроме одного, находятся на инвестиционной стадии реализации. Лишь для проекта "Туристический комплекс "Бухта Алеут" в Хасанском округе общей стоимостью более 200 миллионов рублей сейчас подыскивается инвестор", — говорится в сообщении.
Остальные проекты – это центр зимних видов спорта "Синяя сопка", комплекс по производству импортозамещающих кормов для рыб и домашних животных, винодельческий производственно-туристический комплекс "Партизанская долина", медицинский центр в Спасске-Дальнем, комплекс по утилизации промышленных отходов и другие.
"Поскольку форум – это площадка для диалога, поиска и развития деловых контактов, мы планируем максимально развить многоформатное сотрудничество с внешнеэкономическими партнерами, отечественными и зарубежными объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями, российскими общественными организациями, а также субъектами Российской Федерации", – приводятся слова Трофимова в сообщении.
Кроме того, инвестиционное агентство планирует провести переговоры с Ростуризмом о финансировании трех туристических проектов резидентов Свободного порта Владивосток: аквапарка "Аквапарадайз" на острове Русский, туристического кластера на побережье бухты Троица в Хасанском округе и гольф-парка Vladivostok golf club & Resort в Надеждинском районе.
На сессии, посвященной Северному морскому пути и запуску в этом году каботажных круговых рейсов из Санкт-Петербурга в порты Дальнего Востока, предполагается договориться об обеспечении стабильного грузопотока.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837184513.html