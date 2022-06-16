МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Приморский край представляет на Петербургском международном экономическом форуме девять инвестиционных проектов и ищет там новых партнеров для их запуска, сообщает правительство региона. На ПМЭФ договорились о создании ветропарков в Арктике

"Как рассказал директор инвестагентства Приморья Игорь Трофимов, все представляемые инвестпроекты, кроме одного, находятся на инвестиционной стадии реализации. Лишь для проекта "Туристический комплекс "Бухта Алеут" в Хасанском округе общей стоимостью более 200 миллионов рублей сейчас подыскивается инвестор", — говорится в сообщении.

Остальные проекты – это центр зимних видов спорта "Синяя сопка", комплекс по производству импортозамещающих кормов для рыб и домашних животных, винодельческий производственно-туристический комплекс "Партизанская долина", медицинский центр в Спасске-Дальнем, комплекс по утилизации промышленных отходов и другие.

"Поскольку форум – это площадка для диалога, поиска и развития деловых контактов, мы планируем максимально развить многоформатное сотрудничество с внешнеэкономическими партнерами, отечественными и зарубежными объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями, российскими общественными организациями, а также субъектами Российской Федерации", – приводятся слова Трофимова в сообщении.

Кроме того, инвестиционное агентство планирует провести переговоры с Ростуризмом о финансировании трех туристических проектов резидентов Свободного порта Владивосток: аквапарка "Аквапарадайз" на острове Русский, туристического кластера на побережье бухты Троица в Хасанском округе и гольф-парка Vladivostok golf club & Resort в Надеждинском районе.

На сессии, посвященной Северному морскому пути и запуску в этом году каботажных круговых рейсов из Санкт-Петербурга в порты Дальнего Востока, предполагается договориться об обеспечении стабильного грузопотока.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.