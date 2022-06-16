МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Сахалинская таможня вскрыла нарушения валютного законодательства на сумму более 70 миллионов рублей у местной компании при экспорте рыбы и конечности крабов в Японию, сообщила пресс-служба ведомства. Эксперт оценил последствия запрета рыбодобычи у южных Курил для Японии

"Поставки морепродукции сахалинская компания осуществляла в 2016-2019 годах по контрактам с японской компанией. За это время российская фирма отгрузила ей продукцию на 1,3 миллиона долларов. При этом сроки оплаты товаров по соглашению сторон постоянно продлевались – на два, три года, пять лет. В декабре 2021 года японская компания должна была произвести окончательный расчет по контрактам, но оплата на $964 тыс. или 70,3 млн рублей так и не поступила", — говорится в релизе.

При этом российская фирма не предприняла никаких мер по взысканию задолженности, обращению в суд, страхованию коммерческих рисков, подчеркивает пресс-служба.

"В соответствии с российским законодательством ответственность за невыполнение обязанности по получению иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за переданные нерезиденту товары несет резидент (российская компания)", — уточняется в релизе.

По информации пресс-службы, по результатам проверки в отношении сахалинской компании таможня возбудила семь административных дел по нарушению валютного законодательства. Фирме грозит штраф до 30% от суммы не поступивших денежных средств.

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 10 июня сообщил, что российские власти изымут у Японии право вылова рыбы у Курил из-за отказа платить за квоты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".