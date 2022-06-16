МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский лизинговый рынок хоть и столкнулся с вызовами, но постепенно восстанавливается, положительная текущая динамика обусловлена в том числе снижением ключевой ставки Банка России до февральского уровня, сообщил РИА Новости гендиректор группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин. СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях

"Конечно, как и другие отрасли, лизинговый рынок столкнулся с определенными вызовами. Прежде всего, речь идет о нехватке предметов лизинга, увеличении их сроков поставки и цен. Заключение импортных контрактов сейчас на минимальном уровне и во многом зависит от страны поставщика и наличия понятной логистики. Но сейчас я бы сказал, что рынок постепенно возвращается в прежнее русло", — рассказал Калинкин на площадке Петербургского международного экономического форума.

Согласно майскому обзору Национального рейтингового агентства, лизинговый рынок РФ в текущем году ожидает падение, особенно в сегменте автотранспорта. В то же время число новых лизинговых договоров во всех сегментах может снизиться на 40-50%, а количество предметов лизинга — на 45-55%.

По словам Калинкина, в данный момент специалисты решают вопросы с поставками техники и оборудования с азиатских и иных рынков. "Ключевая ставка Банка России снизилась до уровня февраля 2022 года в размере 9,5%, по которой уже можно комфортно финансировать клиентов. До этого 20%-ная ставка, безусловно, была во многом заградительной (и для лизинговых компаний, и для клиентов). При этом пока сохраняются сложности с логистикой. Уверен, и это решат в ближайшее время. Государство проделывает огромную работу в данном направлении", — объяснил глава компании.

Впрочем, прогнозировать объем нового бизнеса российского лизингового рынка до конца года Калинкин не стал, отметив, что пока об этом рано говорить. Тем не менее, по его оценке, лизинговый портфель рынка в 2022 году может сократиться. "Поскольку крупнейшие лизингополучатели выходили из проектов через досрочный выкуп в пиковый период (когда ключевая ставка была 20%). Сейчас этот сложный период на лизинговом рынке пройден, но по итогу года, думаю, он может отразиться на величине портфеля", — заключил гендиректор.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.