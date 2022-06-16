МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ВОЗВРАТА К ЭКОНОМИКЕ СССР В РОССИИ НЕ БУДЕТ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ

ЗАМЕСТИТЬ ВЕСЬ ИМПОРТ СРАЗУ У РОССИИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ВАЖНО НЕ КОПИРОВАТЬ ЧУЖИЕ РАЗРАБОТКИ, А ДЕЛАТЬ СВОИ НА КАЧЕСТВЕННО НОВОМ УРОВНЕ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ

Новость дополняется