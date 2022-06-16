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2022
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Орешкин: возврата к экономике СССР в России не будет
Экономика
Новости
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. ВОЗВРАТА К ЭКОНОМИКЕ СССР В РОССИИ НЕ БУДЕТ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ ЗАМЕСТИТЬ ВЕСЬ ИМПОРТ СРАЗУ У РОССИИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ВАЖНО НЕ КОПИРОВАТЬ ЧУЖИЕ РАЗРАБОТКИ, А ДЕЛАТЬ СВОИ НА... ПРАЙМ, 16.06.2022
экономика, новости
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ВОЗВРАТА К ЭКОНОМИКЕ СССР В РОССИИ НЕ БУДЕТ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ
ЗАМЕСТИТЬ ВЕСЬ ИМПОРТ СРАЗУ У РОССИИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ВАЖНО НЕ КОПИРОВАТЬ ЧУЖИЕ РАЗРАБОТКИ, А ДЕЛАТЬ СВОИ НА КАЧЕСТВЕННО НОВОМ УРОВНЕ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ
Новость дополняется