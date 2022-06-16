МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА МЕР, ВВЕДЕННЫХ РОССИЕЙ В ОТВЕТ НА "ЗАМОРОЗКУ" ЕЕ АКТИВОВ ЗА РУБЕЖОМ, БУДЕТ НА ПРИНЦИПАХ ВЗАИМНОСТИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

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