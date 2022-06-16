МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. МИД РФ: ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА РОССИИ ИЗ ВТО НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ — КАК БЫ СЛОЖНО НИ БЫЛО В ВТО, РОССИЯ НЕ БУДЕТ ХЛОПАТЬ ДВЕРЬЮ

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