МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ГОВОРИТЬ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОКУПОК ВАЛЮТЫ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА РАНО, НО ПО РЕЗЕРВНЫМ ВАЛЮТАМ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

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