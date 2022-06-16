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2022
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Набиуллина рассказала о покупках валюты в рамках бюджетного правила
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. ГОВОРИТЬ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОКУПОК ВАЛЮТЫ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА РАНО, НО ПО РЕЗЕРВНЫМ ВАЛЮТАМ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ГОВОРИТЬ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОКУПОК ВАЛЮТЫ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА РАНО, НО ПО РЕЗЕРВНЫМ ВАЛЮТАМ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется