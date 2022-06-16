МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность передачи замороженных финансов России Киеву. Песков: санкции Запада являются обоюдоострым оружием

Песков отметил, что США и Европа, присваивая чужие активы, рискуют потерять доверие инвесторов. "Ни один инвестор в американскую или европейскую экономику, ни одна страна, которая имеет там свои авуары, не сможет спать спокойно, потому что они не будут знать, что в следующий момент придет в голову людям, сидящим в Вашингтоне или в Брюсселе", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Полный текст читайте на сайте ria.ru 17 июня.