С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Геополитическая ситуация в мире никак не влияет на Северный морской путь, все страны заинтересованы в том, чтобы по нему ходить, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. "Росатом" оценил влияние санкций на постройку мощнейшего в мире ледокола

"Как текущая геополитическая обстановка влияет на Севморпуть? Отвечу коротко и ясно: никак", — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

"Все страны мира в одинаковой степени уровня своими финансами, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы ходить Севморпутем. А запрещать им это делать мы тоже не заинтересованы, потому что мы сами себя лишним огромной прибыли", — добавил Иванов.

Он уточнил, что у России есть не только два союзника — армия и флот, как говорил, Александр III, но и два преимущества.

Таковыми он назвал географию, которая позволяет ходить по Севморпути, и "Росатом", который устроил свою работу так, что не нуждается в импортозамещении, в частности, при обслуживании Севморпути.

Иванов также отметил, что проблема возможных экологических аварий на Северном морском пути до сих пор не решена, Минприроды еще не подготовило правила.

"У нас есть одна нереальная задача по Севморпути. Мы должны думать о теоретической возможности экологических аварий и катастроф, мы обязаны об этом думать, потому что это наша прибрежных зона, наш берег, и если что случится, отвечать и убирать нам, а не какому-то дяде или владельцу судна, по вине которого произошла авария", — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, Минприроды РФ должно разработать "жесточайшие технологические стандарты" по судам, которые будут ходить в Арктике.