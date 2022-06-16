С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, при этом Банку России стоит отказаться от цели по снижению инфляции до 4% к 2024 году, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая на ПМЭФ. Набиуллина заявила, что "по-прежнему" в российской экономике не будет

По его словам, денежно-кредитная политики России должна отталкиваться от той новой модели экономики, которую власти намерены построить. "Под эту модель нужно подстраивать и ключевую ставку, и говорить об инфляции", — сказал он, выступая на сессии "Российский финансовый сектор в новых условиях".

Российское общество, по его мнению, в ближайшие годы будет развиваться по новой социально-экономической модели.

"В этой новой модели нужно ли в 2024 году иметь инфляцию 4% — на это должны ответить финансовые власти. Мне представляется, что с курсом 70 (рублей за доллар — ред.) и ключевой ставкой 7,5% мы в состоянии в спокойном режиме стартовать", — заявил он.

Шувалов признал, что и сам вместе с властями находится в плену 20-летнего опыта борьбы с инфляцией. "Это единственный фактор макроэкономики, который нам не поддавался, а потом поддался, и теперь опять разрушен", – сказал он, добавив, что сочувствует ЦБ, который всеми силами пытается вернуть утраченный контроль.

"С другой стороны, я очень хорошо помню ситуацию 90-х годов, когда на высокой инфляции мы все очень хорошо зарабатывали", – отметил Шувалов.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.