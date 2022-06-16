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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837193953.html
Силуанов оценил расходы фонда национального благосостояния в 2022 году
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. РАСХОДЫ ИЗ ФНБ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ МОГУТ СОСТАВИТЬ 3-4 ТРЛН РУБЛЕЙ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ НОРМУ ОБ ОБЪЕМЕ ФНБ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ НА... ПРАЙМ, 16.06.2022
экономика, новости
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. РАСХОДЫ ИЗ ФНБ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ МОГУТ СОСТАВИТЬ 3-4 ТРЛН РУБЛЕЙ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ
НОРМУ ОБ ОБЪЕМЕ ФНБ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ НА ИНВЕСТИЦИИ, НАДО СОХРАНИТЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРАВИЛЕ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ
РОССИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ВАЛЮТУ В ФНБ, ДОСТАТОЧНО РУБЛЕВЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется