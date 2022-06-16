МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. РАСХОДЫ ИЗ ФНБ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ МОГУТ СОСТАВИТЬ 3-4 ТРЛН РУБЛЕЙ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ

НОРМУ ОБ ОБЪЕМЕ ФНБ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ НА ИНВЕСТИЦИИ, НАДО СОХРАНИТЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРАВИЛЕ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ

РОССИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ВАЛЮТУ В ФНБ, ДОСТАТОЧНО РУБЛЕВЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ

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