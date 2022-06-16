МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ И МИНФИН ДОГОВОРИЛИСЬ ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ К ВОПРОСУ ОТМЕНЫ АКЦИЗА НА ЖИДКУЮ СТАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ — МАНТУРОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837194002.html
Эксклюзив
Предсказан курс доллара на конец года
Мировая экономика
Немцы пожаловались на потерю рабочих мест из-за эмбарго против России
Эксклюзив
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти
Бизнес
Ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня
Энергетика
Эксперт назвал последствия сокращения предложения газа на рынке для Европы
Эксклюзив
Нефтяной калейдоскоп. Как США вернут России ее деньги
Общество
Швейцарцы заявили об "усталости" от украинских беженцев
Эксклюзив
Газовый каннибализм: что будет с Европой без российского сырья
Авто
Россиян предупредили о новых ограничениях для получения водительских прав
Эксклюзив
Крах мирового порядка: зачем центробанки сметают золото
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ И МИНФИН ДОГОВОРИЛИСЬ ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ К ВОПРОСУ ОТМЕНЫ АКЦИЗА НА ЖИДКУЮ СТАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ — МАНТУРОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837194002.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.