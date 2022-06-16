МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ И МИНФИН ДОГОВОРИЛИСЬ ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ К ВОПРОСУ ОТМЕНЫ АКЦИЗА НА ЖИДКУЮ СТАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ — МАНТУРОВ НА ПМЭФ

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