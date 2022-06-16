2022-06-16T14:02:00+03:00

2022-06-16T14:05:29+03:00

2022-06-16T14:02:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837194002.html

Минфин и Минпромторг вернутся к вопросу отмены акциза на жидкую сталь

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНПРОМТОРГ И МИНФИН ДОГОВОРИЛИСЬ ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ К ВОПРОСУ ОТМЕНЫ АКЦИЗА НА ЖИДКУЮ СТАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ — МАНТУРОВ НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60