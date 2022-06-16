МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источник, что Индия на фоне активизации закупок у России предлагает вести торговлю в рупиях, план может быть утвержден в ближайшее время. Индия опровергла заявление о нехватке топлива в стране

Сообщается, что Нью-Дели планирует использовать сумму в рупиях, эквивалентную 2 миллиардам долларов и хранящуюся в государственных российских банках ВТБ и Сбербанк. Источник отметил, что план может быть окончательно утвержден во время визита российских официальных лиц на этой неделе в столицу Индии.

Индия ранее уже использовала механизм с рупией и рублем, который потерял популярность из-за волатильности рубля, сказал источник агентству. Он также добавил, что депозиты на российских счетах могут увеличиться до 5 миллиардов долларов к концу года, учитывая, как много покупает Индия.