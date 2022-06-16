С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Банк "Открытие" ожидает спада российской экономики по итогам года на уровне между 5-5,5%, а инфляцию прогнозирует в интервале 15-15,5%, сообщил журналистам глава кредитной организации Михаил Задорнов в рамках ПМЭФ.

"Мы обновили наш макроэкономический прогноз. Мы ждем не такого сильного снижения ВВП — между 5% и 5,5%, мы ориентируемся на инфляцию между 15 и 15,5% до конца года", — сказал он.

Российская экономика столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%, однако в начале июня заявил, что в июле может пересмотреть прогноз, поскольку фактическое снижение экономической активности во втором квартале оказалось меньше ожидаемого.

Минэкономразвития ожидает спада ВВП РФ в текущем году на 7,8%. А наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в этом году не превысит 5%.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.