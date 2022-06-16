МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 июня, снизилось на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 229 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 215 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 229 тысяч, который был пересмотрен до 232 тысяч.