Министр Попович: Сербия на пути в Евросоюз не хочет вступать в НАТО и вводить санкции против России
БЕЛГРАД, 16 июн — ПРАЙМ. Власти Сербии на пути интеграции в ЕС не планируют вступать в НАТО и поддерживать санкции в отношении России, заявил в ходе визита в РФ министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.
Попович находится в России, где на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с зампредседателя правительства Юрием Борисовым. Оба являются сопредседателями межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству двух государств.
"Торговый оборот Сербии и России за прошлый год составил около 2,8 миллиарда долларов, что представляло собой рост на 13,1% относительно 2020 года. Экспорт из Сербии в РФ составил около 1 миллиарда долларов, а импорт из России в Сербию достиг 1,8 миллиарда. Такое развитие сотрудничества привело к тому, что Россия стала четвертой по объему внешнеторговым партнером Сербии", — приводит пресс-служба слова Поповича.
"Сербия остается на европейском пути, но мы решительно против введения санкций против России и членства Сербии в НАТО, которая нас бомбила", — подчеркнул сербский министр.
Он также отметил, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Вучич достигли договоренности о подписании нового контракта по снабжении российским газом "на исключительно благоприятных условиях",
Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Новый документ пока не подписан, ведутся переговоры, ожидаемая Белградом цена от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837197088.html