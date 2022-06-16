БЕЛГРАД, 16 июн — ПРАЙМ. Власти Сербии на пути интеграции в ЕС не планируют вступать в НАТО и поддерживать санкции в отношении России, заявил в ходе визита в РФ министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович. Вучич оценил последствия антироссийских санкций для Запада

Попович находится в России, где на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с зампредседателя правительства Юрием Борисовым. Оба являются сопредседателями межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству двух государств.

"Торговый оборот Сербии и России за прошлый год составил около 2,8 миллиарда долларов, что представляло собой рост на 13,1% относительно 2020 года. Экспорт из Сербии в РФ составил около 1 миллиарда долларов, а импорт из России в Сербию достиг 1,8 миллиарда. Такое развитие сотрудничества привело к тому, что Россия стала четвертой по объему внешнеторговым партнером Сербии", — приводит пресс-служба слова Поповича.

"Сербия остается на европейском пути, но мы решительно против введения санкций против России и членства Сербии в НАТО, которая нас бомбила", — подчеркнул сербский министр.

Он также отметил, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Вучич достигли договоренности о подписании нового контракта по снабжении российским газом "на исключительно благоприятных условиях",

Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Новый документ пока не подписан, ведутся переговоры, ожидаемая Белградом цена от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.