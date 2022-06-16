С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Белоруссия хочет переориентировать в Россию свой экспорт в размере 4 миллиардов долларов в год на фоне закрытия из-за санкций рынков недружественных стран, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Байден продлил на год санкции против Белоруссии

"В ситуации с закрытием украинского рынка и рынков недружественных стран перед Беларусью встала необходимость переориентации экспортных потоков в размере 16 миллиардов долларов (в год – ред.). Анализ возможности переориентации этих экспортных потоков с рынков недружественных стран на Российскую Федерацию показал, что это возможно в размере около 4 миллиардов долларов", — сказал Снопков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что ниши для этого есть, потому что "по ряду позиций закупки импортных товаров в России из третьих стран составляли 40-60%".

"Важно, чтобы наши товары были приняты на российском рынке как свои, чтобы с учетом мер, которые правительство России принимает по поддержке отечественного производителя, (белорусские товары – ред.) не оказались менее желанными и востребованными", — добавил Снопков.

Вместе с тем, по словам первого вице-премьера, это – "вопросы оперативного характера". Однако, продолжил он, нужно быстро решать и стратегические вопросы. "Я имею в виду не просто затыкание временных дыр в товарных балансах, а выстраивание совместного развития экономик, промышленного, агропромышленного комплексов. Таким образом, чтобы Беларусь видела свою экономическую перспективу рядом и вместе с Россией, без острой необходимости балансировки счета текущих операций платежного баланса в третьих странах", — сказал Снопков.

Он призвал "дополнить "интеграцию в умах" реальной экономической интеграцией". "Так, чтобы экономические императивы во взаимоотношениях наших братских стран более никогда не входили в конфликт с политико-гуманитарными", — подчеркнул Снопков.