МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022. Абрамченко заявила о готовности перехода России на расчеты в нацвалютах

"Государство не проводило и не планирует проводить никаких резких мер по сдерживанию цен на продовольствие, чтобы был баланс, речи о нерыночных методах не идет", — сказала вице-премьер.