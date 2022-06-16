С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Удобрения должны получить статус гуманитарного груза, так как торговые барьеры, препятствующие поставкам основными производителями этой продукции, несут риск продовольственного кризиса, заявил в рамках ПМЭФ президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Глава ВТО: экспортные ограничения могут усугубить продовольственный кризис

"Необходимо — на мой взгляд, в кратчайшее время, и я знаю, что и глава ООН Антониу Гутерриш занимается этим очень активно, и российские власти — сделать так, чтобы такой сектор как удобрения стал гуманитарным грузом, на который распространяются те же правила", — сказал Гурьев.

Он заметил, что на Россию вместе с Белоруссией приходится порядка 25% всей мировой торговли минеральными удобрениями, а с учетом Китая — порядка 35-40%: между тем поставки из этих трех стран сейчас закрыты, тогда как "удобрения – это соль земли, и их накопление нельзя остановить ни в одной точке мира".

"Сегодня надо бить в набат… потому что если сегодня мы не начнем в полном объеме продавать минудобрения, то сезон 2022-2023 будет не только очень холодным, но еще и голодным. Если не будет внесено необходимое количество минеральных удобрений, мы получим глобальный грандиозный мировой продовольственный кризис", — подчеркнул Гурьев.

Он заметил, что богатые страны мира смогут обеспечить себя минудобрениями, и средствами защиты растений, и дизтопливом, но при этом надо понимать, что Россия порядка 65% удобрений поставляет в развивающиеся страны.

"Нельзя просто так отменить российскую индустрию удобрений и построить новую. Каждый рудник – это 6-8 лет, каждый завод – 5 лет. А, кроме санкций на наши продажи, есть еще санкции на поставки оборудования для наших предприятий. И если мы не сможем работать в следующем году, не будем продолжать свою инвестдеятельность, это запустит буквально воронку недоинвестиций", — добавил Гурьев.